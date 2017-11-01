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МВД предлагает выдавать первые водительские права на 2 года

Сегодня, 16:24 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство внутренних дел предлагает выдавать первое водительское удостоверение на 2 года.

Об этом во время заседания Кабинета Министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Срок действия водительского удостоверения, полученного впервые, составит два года. Следующее, если лицо не совершило три или более админправонарушений в сфере безопасности движения, будет выдаваться на 30 лет», - добавил глава МВД.

При этом в министерстве отметили, что в таком случае новое удостоверение будет выдаваться без сдачи экзаменов, а в противном – придется повторно сдавать экзамены.


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