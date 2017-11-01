На КПВВ в Станице хотят увеличить количество пограничников

На КПВВ «Станица Луганское» в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места для пограничников и налоговиков.

Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, подводя итоги расширенного совещания с руководителями правоохранительных органов, ГСЧС, Госпогранслужбы, Транспортной безопасности, ГФС, военной прокуратуры и Пенсионного фонда в Луганской области.

«В ближайшее время на КПВВ создадим дополнительные рабочие места для пограничников и налоговиков, таким образом повысим пропускную способность пункта и минимизируем очереди», – написал Гарбуз.

Он также добавил, что патрульная полиция совместно с Транспортной безопасностью, дорожной службой и профильным Департаментом облгосадминистрации работают над разгрузкой автобусной станции и схемой движения автотранспорта.

«Главная задача, которую я поставил перед службами, ответственными за пассажирские перевозки, – это гарантия безопасности граждан», – отметил Гарбуз.

Губернатор также сообщил, что сотрудники Нацполиции в Луганской области увеличат количество нарядов на блокпостах, чтобы усилить контроль и уменьшить очереди.

«Для выполнения поставленных задач дал месяц. В первой декаде декабря на следующем заседании подводим итоги», – резюмировал Гарбуз.