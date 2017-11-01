ОБСЕ назвала число погибших и раненых детей на Донбассе в 2017 году

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвали число погибших и раненых детей на Донбассе в 2017 году.

Об этом в ходе пресс-конференции "Оперативная информация по технике безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ" сообщил первый заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг, пишет РБК-Украина.

"В этом году количество погибших и раненых составляет более 400 человек. Это уже превысило количество, зафиксированное в прошлом году. Общее количество погибших и раненых детей за год составляет 39 человек", - сказал Хуг.