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ОБСЕ назвала число погибших и раненых детей на Донбассе в 2017 году

Сегодня, 15:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвали число погибших и раненых детей на Донбассе в 2017 году.

Об этом в ходе пресс-конференции "Оперативная информация по технике безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ" сообщил первый заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг, пишет РБК-Украина.

"В этом году количество погибших и раненых составляет более 400 человек. Это уже превысило количество, зафиксированное в прошлом году. Общее количество погибших и раненых детей за год составляет 39 человек", - сказал Хуг.


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