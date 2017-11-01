Угольные шахты получат 1 млрд грн на новое оборудование

В течение ноября-декабря горные предприятия должны освоить 1 млрд грн на закупку нового оборудования.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

"Впервые за четыре года правительство выделило один миллиард на техническое переоснащение. Думаю, что в ноябре-декабре эти средства будут трансформированы в горное оборудование", - сказал Насалик.

Он отметил, что парламент поддержал предложение выделить на следующий год на модернизацию шахт 2,5 млрд грн.

"Что это даст нашей стране? На 3,5 млн т уменьшилось потребление антрацитовой группы угля, но увеличилось потребление газовой группы. Поэтому мы все сделаем для того, чтобы до конца лета следующего года не было ни одной убыточной шахты", - добавил министр.