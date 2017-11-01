На блокпосту возле Новоайдара полиция задержала автомобилиста с автоматом

Полицейские при осмотре транспортного средства обнаружили нарезное оружие на одном из блокпостов вблизи Новоайдара, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Бойцы батальона "Полтава" ГУНП в Полтавской области остановили для проверки автомобиль "Lexus" под управлением 25-летнего мужчины.

В ходе проведения поверхностного осмотра автомобиля полицейские обнаружили нарезное оружие "Форт-201" калибра 7,62 мм и документы на право ношения и хранения, которые вызвали сомнение в их подлинности.

Для выяснения всех обстоятельств водитель и автомобиль переданы следственно-оперативной группе Новоайдарского отдела полиции.