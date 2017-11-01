Боевики пытаются создать свою сеть агентов в Украине

"Разведывательное управление республиканской гвардии Донецкой народной республики" реализует очередную масштабную операцию по заброске агентуры в подконтрольные Украине районы Донбасса.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Используется три основных метода: "беженец-переселенец" (уже отходит, используется редко), "дезертировавший боевик" ("входит в моду", в отдельных случаях отмечается даже проработка легенды) и "перебравшийся к родственникам" (иногда встречается разновидность - "пострадавший" чиновник-перевертыш, в основном из среды правоохранительной, судебной системы или местных чиновников районного масштаба)", - написал Тымчук.

Кроме того, по его словам, главарь "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий продолжает кадровые перестановки в высшем руководящем звене ЛНР, заменяя неугодных "чиновников" на более лояльных к нему лиц.

Тымчук отметил, что в среде высших "чиновников ЛНР" распространяется информация о планах Плотницкого уволить в ближайшее время Наталью Тихонскую с должности зампреда "совета министров ЛНР" и назначить вместо нее Ирину Запорожцеву (на данный момент - заместитель руководителя "администрации главы ЛНР").