О работе реформированной Национальной полиции в Луганской области: Пациент скорее мертв

Координатор проектов Восток-SOS Евгений Васильев поделился своим мнением о реформе полиции в Луганской области .

"Мы приняли тысячу четыреста девяносто пять анкет. Из них оказалась соответствующей требованиям тысячу восемьдесят одна анкета. В конце концов, собеседование прошли 326 человек. После спецпроверок и всех тестирований и медкомиссии зачислено в батальон патрульной службы было 159 человек. Все они начали обучение в Харькове ... На сегодня 12 сотрудников из 159 отчислены за неуспеваемость, за нарушение дисциплины. На данный момент у нас 147 человек, которые прибудут буквально на этой неделе". Это слова Комиссарова о запуске Национальной патрульной полиции в Северодонецке, Рубежном и Лисичанске, за 17 мая 2016 года.

А теперь я своими словами. В регионе был один из самых высоких показателей (конкурса) по Украине 10 человек на 1 место. На Северодонецк, Рубежное и Лисичанск с площадью 172 км2 и населением 273 тыс. человек отбирают 147 полицейских. Дальше простая математика 147 (полицейских) делим на 2 (количество человек в патруле), делим на 2 (смена) и получаем 36 патрулей на территорию, которая равна городу Львову. В свою очередь во Львове 407 сотрудников патрульной полиции дали присягу.

Северодонецк на сегодняшний день, это административный центр Луганской области. В 40 километрах от города идет война. Все дороги к городу перекрыты целой системой блокпостов. Больше недели я передвигаюсь по городу, мне редко удается встретить автомобильный патруль полиции и абсолютно исчезли пешие патрули полиции на улицах Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Но легко можно было встретить автомобильные патрули по дороге на КПВВ «Станица-Луганская» или «Золотое». Этот опыт они переняли у своих донецких соседей. В Бахмуте (Донецкая область) уже давно полиция дежурит на дороге, которая ведет на КПВВ «Майорск». Стоят по три экипажа и взымают по 50 гривен с автобусов, которые осуществляют пассажироперевозки.

3 ноября убили Сергея Викторовича Самарского. Как человек он мне нравился, он старался говорить правду. Я приношу свои соболезнования семье Сергея Викторовича. Вот что сообщает Отдел коммуникации полиции в Луганской области в день убийства:

Сьогодні вночі, о 00.30 поблизу будинку № 1 МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька знайдено труп 53–річного місцевого мешканця, депутата Сєвєродонецької міської ради Сергія Самарського з ознаками насильницької смерті. Наразі на місці події працюють слідчі, експерти та оперативні співробітники, встановлюються обставини події.

2 листопада о 21.35 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від дружини депутата міської ради Ірини Самарської про те, що о 18.05 вона втратила зв’язок зі своїм чоловіком Сергієм Самарським. Жінка повідомила, що останній раз вона розмовляла з чоловіком о 17.20, коли він шов додому.

Негайно на пошуки зниклого був піднятий особовий склад поліції, спецпідрозділи та додані сили. При обстеженні прилеглої до місця проживання зниклого території біля будинку№1 МЖК «Мрія» було виявлено тіло Сергія Самарського з ознаками насильницької смерті – розбита голова. На місце події наразі продовжують працювати слідчо-оперативна група, кінологи, експерти криміналісти тощо. Проводяться першочергові слідчо-оперативні дії.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 КК України «Умисне вбивство».

Там есть одно предложение, которое меня удивило «Негайно на пошуки зниклого був піднятий особовий склад поліції, спецпідрозділи та додані сили». Возникает вопрос: «Почему на поиски Самарского немедленно были кинуты все силы?»

3 ноября, это было не единственное убийство в Северодонецке. Недалеко от места убийства Самарского, был найден еще один труп, 28-летнего мужчины. На следующий день в прифронтовом Северодонецке, на улицах я замечаю пешие патрули в составе четырех сотрудников полиции и одной собаки.

Забегая вперед скажу, что все принятые меры по безопасности не дали результата. 7 ноября в Северодонецке произошло еще одно убийство

По дороге в офис вижу лежачего пьяного мужчину. В 14-25 набираю 102, с моих слов, дежурный все записал, остаюсь ждать патруль. 56 минут прошло с звонка на 102, до приезда патрульной. За это время, пьяный мужик протрезвел, с пятого раза встал и ушел за горизонт. В 14-50 я перезвонил дежурному и сообщил, что мужик встал и ушел. В 15-21 мне перезвонил сотрудник патрульной полиции и сообщил, что мужика нет по адресу, которой я озвучивал. Потом я сообщил патрульному, что я перезванивал в дежурную часть и предупреждал, что мужик встал и ушел. На что мне патрульный ответил: «Ну вот видите, какой колл-центр у нас интересный».

25 октября Комисаров презентовал отчет о деятельности Главного управления Национальной полиции в Луганской области за 9 месяцев 2017 года. Это трудно назвать отчетом. Три листа бумаги А4 с цифрами и графиками, которые невозможно прочитать и разглядеть. Естественно Комиссаров в отчете нахваливает работу Национальной полиции. В основном речь идет о снижении совершенных умышленных убийств, разбоев, грабежей и хулиганств.

К чему я все это пишу. К региону приковано внимание международного сообщества. И возможно здесь стоило властям создавать картинку по провидению и воплощению в жизнь всех реформ, в том числе и полицейской. Но не получилось, по факту здесь все остается, как и было до 2014 года. Новая патрульная полиция пытается еще сопротивляться старой структуре, которая здесь абсолютно не изменилась. Но это вопрос времени, сколько она еще продержится… Мне откровенно жалко тех парней и девушек, которые поверили в процесс реформирования милиции в полицию и пришли менять систему, полные надежды. Хуже всего, что дальше нам с вами жить с этими реформами. А у нас был шанс.