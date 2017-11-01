Телеканалы Донецкой и Луганской областей официально объединены в “UA Донбасc”

Телеканалы Донецкого и Луганского филиала Национальной общественной телекомпании Украины официально объединены в "UA Донбасc".

Об этом заявил член правления НОТУ, ответственный за работу с филиалами, Николай Чернотицкий, - сообщает "Суспільне мовлення".

Отмечается, что 7 ноября в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей зарегистрированы изменения относительно названия Луганского и Донецкого филиалов Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Административно "UA Донбасc" объединяет телеканалы "До ТеБе" Донецкого филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины, главная редакция которого находится в Краматорске, и "ЛОТ" Луганского филиала НОТУ, который расположен в Северодонецке.

"Произошло переименование Луганского филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины в "UA Донбасc". Вся структура "До ТеБе" объединилась с "UA: Донбасcом", - сказал Чернотицкий.

По его словам, в ближайшее время будет объявлен конкурс для менеджеров и продюсеров филиалов Общественного вещания. Для "UA Донбаcс" на конкурсе будут выбирать одного менеджера и двух продюсеров. После избрания они должны выработать редакционную политику телеканала и радио.

По словам Чернотицкого, пока радио "Голос Донбасса" Донецкого филиала и радио "Пульс" Луганского филиала будут работать, как и раньше. "Их судьбу пусть решают продюсеры. На радио несколько иная ситуация, чем на телевидении. По качеству контента они не уступают друг другу. Единственное, что "Голос Донбасса" не имеет студии в Краматорске, вещают только с киевской студии", - сказал Чернотицкий.

Как сообщалось ранее, в НОТУ заявили, что административное слияние Донецкого и Луганского филиалов позволит создавать качественное вещание. Новосозданное вещание будет функционировать в особом режиме. В частности, в Северодонецке и Краматорске будут выходить собственные новости с учетом местной специфики. То есть журналисты и творческий коллектив и в дальнейшем будут работать над созданием контента для своего собственного региона. Однако будут и общие новости для обоих регионов, а также общегосударственные новости.