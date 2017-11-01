В Лисичанске задержан россиянин, подозреваемый в убийстве местного жителя

Оперативники Лисичанского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления патрульной полиции разоблачили и задержали двух мужчин, которые подозреваются в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Вечером 6 ноября в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение от 35-летнего местного жителя о том, что в заброшенном доме по ул. Первомайской он обнаружил неизвестного мужчину без признаков жизни.

На месте правоохранители установили личность жертвы преступления — это был 26-летний местный житель. Судебно-медицинский эксперт констатировал, что смерть мужчины наступила примерно неделю назад от нанесенных телесных повреждений в область головы.

Установление обстоятельств происшествия и лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления, оперативники начали с опроса возможных свидетелей — жителей окрестных домов и продавщиц магазинов, которые находятся рядом. Уже через несколько часов полицейские вышли на след возможных подозреваемых.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий лисичанские оперативники совместно с сотрудниками Управления патрульной полиции в городах Лисичанск, Северодонецк и Рубежное установили местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое безработных — 24-летний местный житель и 27-летний гражданин РФ, который, как выяснилось, с 2010 года находится на территории Украины нелегально.

Предварительно, по словам задержанных, 30 октября, во время употребления водки между ними и потерпевшим возник конфликт, который перерос в драку. «Выяснив» таким образом отношения, они оставили избитого товарища и разошлись.

Данный факт внесен в Едрей по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.