На Луганщине будут судить «главу администрации» Алчевска

В Луганской области будут судить «главу администрации» неподконтрольного украинским властям Алчевска.

Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении участницы террористической организации "ЛНР", которой заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)», – сказано в сообщении.

Расследованием установлено, что «в декабре 2014 года гражданка Украины, действуя по предварительному сговору с другими лицами, инициировала и дала согласие на назначение себя на должность так называемого "главы администрации города Алчевска ЛНР"».

«В настоящее время соучастница террористов продолжает осуществлять обязанности должностного лица незаконно созданного органа власти "ЛНР", который является так называемым "органом исполнительной власти" указанной террористической организации», – добавили в прокуратуре.

Также отмечается, что поскольку указанное лицо находится на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской области, в отношении «чиновницы» проведена процедура специального предварительного расследования, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Санкция ч. 1 ст. 109 УК Украины и ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.