Рева заявил, что нашел решение по перерасчету пенсий для переселенцев

Министерство социальной политики Украины нашло решения по перерасчету пенсий для вынужденных переселенцев.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Минсоцполитики Андрей Рева.

"Это (перерасчет пенсий для переселенцев, - ред.) сложная проблема. Но мы нашли вариант решения и сейчас этот вопрос решается", - заявил Рева.

Он также отметил, что Украина не платит пенсии жителям неподконтрольных территорий из-за отсутствия "физической возможности". Поэтому единственным вариантом остается выезд в подконтрольные районы и регистрация в качестве внутренних переселенцев.