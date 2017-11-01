Боевики самопровозглашенной ЛНР подорвались на своем минном поле

На подконтрольной самопровозглашенной "Луганской народной республике" территории боевики подорвались на своем минном поле, в результате чего погиб один человек и трое ранены.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"В результате пренебрежения правилами безопасности на инженерных работах по оборудованию передовых позиций на собственном минном поле подорвались четверо боевиков так называемого 2 АК. Один из них погиб, трое - ранены", - сообщил Моутзяник.