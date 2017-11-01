В районе шахты Бутовка погиб военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 8 ноября 2017 года, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения и травмы.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера днем в результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в районе шахты Бутовка погиб один украинский защитник. Кроме того, в результате вражеских обстрелов в районе Луганского и Крымского ранены двое военнослужащих и также еще один военный получил боевую травму", - сообщил Мотузяник.