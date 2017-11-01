Красный Крест направил в ОРДЛО очередную партию гумпомощи

Международный комитет Красного Креста 8 ноября направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 273 тонны гуманитарного груза. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовали 14 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. В частности от Миссии Международного комитета Красного Креста поступили гигиенические и продуктовые наборы, офисные принадлежности общим весом 273 тонны», – сказано в сообщении.