Красный Крест направил в ОРДЛО очередную партию гумпомощи

Красный Крест направил в ОРДЛО очередную партию гумпомощиСегодня, 12:32
Международный комитет Красного Креста 8 ноября направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 273 тонны гуманитарного груза. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовали 14 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. В частности от Миссии Международного комитета Красного Креста поступили гигиенические и продуктовые наборы, офисные принадлежности общим весом 273 тонны», – сказано в сообщении.