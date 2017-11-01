Назначен новый командующий силами АТО

Новым командующим сил АТО стал генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины. Об этом LIGA.net рассказал спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Отвечая на вопрос, с чем связано назначение Забродского, полковник уточнил: «Плановая ротация».

Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

По информации издания, на Донбасс к линии разграничения зашли две бригады ДШВ - 25-я воздушно-десантная и 79-я десантно-штурмовая.

Лысенко также уточнил, что сейчас есть только два направления в зоне АТО. «Произошло переформатирование», - пояснил он.

Отныне донецкое направление фронта разделено между двумя фланговыми секторами - луганским и мариупольским.

Михаил Забродский – Герой Украины, участник российско-украинской войны с ее первых дней. Планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой. Бойцы и офицеры его бригады имеют множество боевых наград. Гора Карачун, Славянск, Краматорск, рейд по тылам противника и множество других успешных боевых операций – заслуги 95-й.