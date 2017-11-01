Местные бюджеты Луганщины получили почти 12,8 млн гривен от лицензирования алкоголя и табака

За январь-октябрь текущего года казна Луганской области пополнилась на 12,76 млн гривен от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Это на 1,4 млн грн больше фактических поступлений за 10 месяцев 2016 года.

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области.

По состоянию на 1 ноября 2017 года на Луганщине 1283 субъекта хозяйствования имеют лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Из них 1234 субъекта хозяйствования получили лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и 985 – лицензии на розничную торговлю табачными изделиями.

В январе-октябре 2017 года выдано 244 лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В то же время, за 10 месяцев текущего года приостановлено действие 114 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа, аннулировано 343 лицензии, из которых 16 – за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий.