Кабмин одобрил привлечение 320 млн евро кредита от двух европейских банков

Кабинет министров Украины одобрил привлечение кредита в сумме 320 млн евро от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. Как сообщается, средства будут направлены на расширение транспортной инфраструктуры Харькова.

В частности, кредиты пойдут на финансирование совместного проекта "Расширение метрополитена в Харькове". Ответственным за распределение средств назначено Министерство финансов Украины.