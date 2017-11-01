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Геращенко раскритиковала отказ РФ в совместном поиске пропавших без вести на Донбассе

Вчера, 18:42 citynews.net.ua | Напечатать

Россия на оккупированном Донбассе внедряет "худшие советские практики".

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Последователь СССР - современная РФ - сегодня возвращает и внедряет, в том числе на временно оккупированных украинских территориях, худшие советские практики: полное пренебрежение к человеку, обесценивание человеческой жизни, насмешку над правами и свободами", - отметила Геращенко.

По ее словам, это чувствуется в отношении России к заложникам и к своим военным, которых на Донбассе заставляют воевать, перешивать шевроны, отбирают паспорта и военные билеты. "РФ наотрез отказывается предоставлять своих экспертов в механизм по поиску пропавших без вести, делает вид, что ее граждан нет на Донбассе, и ничего не делает, чтобы задержанные украинцами ее кадровые военные вернулись домой", - добавила Геращенко.


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