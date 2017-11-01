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Боевики не хотят, чтобы оккупированные территории называли ОРДЛО

Вчера, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Группировки «ДНР» и «ЛНР» со временем планируют добиться того, чтобы украинские власти не называли их ОРДЛО.

Об этом в эфире  «ГТРК ЛНР» заявил представитель «ЛНР» Владислав Дейнего.

«Название не всегда является ключевым. Украина нас называет так, как им нравится, и так как им нарисовали их европейские партнеры. Бог с ним. Давайте пока в международных документах будем соглашаться с тем наименованием, которое для нас придумали европейцы», - сказал Дейнего

Он высказал уверенность, что это вопрос переходного периода.

«Дальше будет признание наших республик, после этого нас будут называть так, как мы себе задекларировали. Именно эту норму мы впишем, как один из ключевых пунктов договора с Киевом, – закрепить наше название в том виде, в котором мы его приемлем», - добавил Дейнего.


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