Вспышка АЧС зарегистрирована в Луганской области

Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, вспышка АЧС была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве в с. Араповка Луганской области, где погибли 2 свиньи.

При исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз - африканская чума свиней. Сейчас в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.