Генсек ОБСЕ: переговоры о Донбассе находятся в полном тупике

Для сдвига дела с места и выполнения Минских договоренностей нужен «политический сигнал» и синхронизированное продвижение с обеих сторон.

Об этом во время Варшавского форума по безопасности (WSF 2017) заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, сообщает «Укринформ».

«Мы в полном тупике по переговорному процессу по урегулированию ситуации в Донбассе», - заявил Гремингер.

Он подчеркнул, что Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины пытается принять меры в разных направлениях, но без политического сигнала со стороны «нормандской четверки» у Трехсторонней группы и СММ ОБСЕ ограниченное поле для маневра.

«Если ссориться, то не будет развития. Продвижение должно быть синхронизировано с обеих сторон. Если нуждаемся в развитии, то должен быть политический импульс», - констатировал генсек ОБСЕ.

Он обратил внимание на то, что в последнее время идет обсуждение вопроса по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе. Однако он выразил мнение, что это может «несколько отвлечь внимание от основного вопроса - выполнения Минских договоренностей».

Говоря о безопасности на Донбассе, генсек ОБСЕ отметил, что в регионе нет значительного улучшения в этом вопросе: после объявления очередного перемирия относительное спокойствие сохраняется только в течение нескольких недель, а дальше боевые действия вновь усиливаются.

«Много тяжелого вооружения на линии соприкосновения. Поэтому есть большой риск широкомасштабного возобновления боевых действий», - заявил Гремингер.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что СММ имеет значительную поддержку со стороны украинской власти и отметил, что ограничение свободы передвижения для представителей СММ ОБСЕ «вызывают фрустрацию».

«Мы ежедневно призываем стороны отменить ограничения», - подчеркнул генсек ОБСЕ.