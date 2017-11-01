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ЛНРовцы решили строить быстровозводимые дома

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

В так называемой «Луганской народной республике» монтируют оборудование на заводе по производству неавтоклавного газобетона и планируют строить быстровозводимые дома.

Об этом 7 ноября на аппаратном совещании с «главой ЛНР», которое транслировал один из сепаратистских телеканалов, заявил т.н. «министр МЧС ЛНР» Сергей Иванушкин.

«На данный момент уже собрана линия, это то, что пришло оборудование, сейчас уже полностью расставлено оборудование по технологической схеме. К нам приезжали специалисты, которые нам помогают. И завтра прибывают специалисты, но это уже по самому производству и технологическому процессу изготовления. На данный момент мы собрали оборудование, погрузочные тележки, бункер и смеситель-активатор. Параллельно ведутся работы по утеплению здания. По тем программам, которые мы предоставляли, это будут быстровозводимые дома», – сказал он.


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