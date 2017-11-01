Возле Крымского погибли двое военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за прошедшие сутки, 7 ноября 2017 года, погибли двое украинских военных, еще трое получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга.

"К сожалению, в результате боевых действий возле Крымского двое защитников Украины погибли, один получил ранения, еще двое получили боевые травмы.

Пострадавшие воины были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения, их жизни ничего не угрожает", - сообщил Лысенко.