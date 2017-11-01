Нардеп: В Раде пока нет голосов за законопроект о реинтеграции Донбасса

В Верховной Раде Украины пока нет достаточного количества голосов за проект закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного сувернитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Об этом сегодня в кулуарах парламента журналистам заявил внефракционный народный депутат Борислав Береза, пишет РБК-Украина.

"Голосов за тот проект, что есть сейчас, нет вообще. Для того, чтобы получить 226 голосов, придется внести очень большое количество правок и только после этого, возможно, что-то будет", - заявил Береза.

По словам нардепа, сейчас в ВРУ продолжаются переговоры относительно окончательной редакции законопроекта. Часть фракций парламента настаивают на исключении из документа ссылки на минские договоренности, тогда как часть депутатов готова поддержать вариант законопроекта с соответствующей ссылкой.