Боевики за день 6 раз нарушили перемирие на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий 7 ноября 2017 года нет потерь среди украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время боевики не прекращают обстреливать украинские позиции, применяя минометы.

На Луганском направлении наемники из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Крымского.

Кроме того, под огнем минометов оказались опорные пункты сил АТО в районе Луганского и Трехизбенки.

На Приморском направлении противник стрелял с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО неподалеку Невельского.

"Всего с полуночи российско-оккупационные группировки 6 раз нарушили перемирие. Украинские воины трижды применяли пехотное вооружение на поражение противника. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - отметили в штабе