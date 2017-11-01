» » Боевики за день 6 раз нарушили перемирие на Донбассе

Боевики за день 6 раз нарушили перемирие на Донбассе

Вчера, 19:34 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий 7 ноября 2017 года нет потерь среди украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время боевики не прекращают обстреливать украинские позиции, применяя минометы.

На Луганском направлении наемники из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Крымского.

Кроме того, под огнем минометов оказались опорные пункты сил АТО в районе Луганского и Трехизбенки.

На Приморском направлении противник стрелял с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО неподалеку Невельского.

"Всего с полуночи российско-оккупационные группировки 6 раз нарушили перемирие. Украинские воины трижды применяли пехотное вооружение на поражение противника. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - отметили в штабе


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:34

Боевики за день 6 раз нарушили перемирие на Донбассе

Вчера, 17:58

В Луганской области включат сирены: жителей просят не паниковать

Вчера, 17:44

Усиленное патрулирование: Между Северодонецком и Лисичанском образовалась большая автомобильная очередь

Вчера, 16:40

Боевики «ЛНР» заподозрили чиновников Луганскводы в хищениях

Вчера, 15:56

Спортсмены Луганщины завоевали около 800 медалей

Вчера, 15:47

Российские оккупанты отдают приказы обстреливать позиции сил АТО, дожидаясь ответки

Вчера, 14:58

Наблюдатели ОБСЕ спасли женщину на КПВВ «Станица Луганская»

Вчера, 14:31

В Новопсковском районе уволили начальника отдела образования из-за не поданной декларации

Вчера, 13:35

Геращенко: Количество пленных в ОРДЛО растет

Вчера, 12:54

Турчинов рассказал о “тест-драйве” украинских боеприпасов

Вчера, 11:58

Боевики уничтожили медпункт в Песках

Вчера, 11:28

Основные импортеры Луганщины направили в бюджет более 606 млн таможенных платежей

Новости Украины:

Вчера, 18:32

Израиль попросил у Украины останки раввина Нахмана

Вчера, 17:56

Российский суд разрешил оспаривать "национализацию" недвижимости в Крыму

Вчера, 17:46

На сына Авакова надели электронный браслет

Вчера, 16:59

Убийство Окуевой: найден автомат, из которого расстреляли машину

Вчера, 16:38

Более 500 тыс детей являются жертвами уклонения от уплаты алиментов со стороны родителей

Вчера, 15:59

В Запорожье двух человек задержали за коммунистическую символику

Вчера, 15:42

Через линию разграничения пытались провезти почти 100 тыс. грн.

Вчера, 14:59

Колмогоров хочет вернуться на службу

Вчера, 14:39

СБУ обижается, что украинцы забывают о ее достижениях и говорят о плохом

Вчера, 14:33

В Одессе женщину оштрафовали на 3,6 миллиона за "евробляхи"

Вчера, 13:58

ГПУ вызвала на допрос Шуфрича

Вчера, 13:46

В Торецке арестован подозреваемый в развращении 11-летней девочки

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 