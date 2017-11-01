В Луганской области включат сирены: жителей просят не паниковать

В Луганской области в учебных целях 17 ноября с 13:45 до 14:00 будет проведена проверка системы оповещения области с запуском электросирен «Внимание всем!». Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Жителей просят соблюдать спокойствие.

Справка: Действия населения по сигналу «Внимание всем!»

Главный способ оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций – это доведение соответствующих сообщений органов управления гражданской защиты с помощью уличных и передвижных громкоговорителей, сетей радиовещания всех диапазонов частот и видов модуляции и телевидения.

Для привлечения внимания населения перед передачей информации подается прерывистый сигнал, который передается электросиренами и другими сигнальными средствами, имеющимися на соответствующей территории.

Услышав такой сигнал, необходимо немедленно включить радио или телевизор, а если находитесь на улице – направиться в ближайшее учреждение или заведение, где есть вышеупомянутые приемники или уличные громкоговорители, и выслушать сообщение органа управления гражданской защиты. Далее следует действовать без паники и суеты согласно полученным указаниям.

На каждый случай чрезвычайной ситуации органами гражданской защиты готовится соответствующий текст обращения. Информация передается в течение 5 минут после подачи звуковых сигналов.

Сообщение органа управления гражданской защиты включает: место и время возникновения чрезвычайной ситуации, размеры и масштабы ЧС, время начала и продолжительность действия поражающих факторов, территория (районы, массивы, улицы, дома и т.д.), которая попадает в ячейки (зоны) поражения, порядок действий при чрезвычайных ситуациях, другая информаци