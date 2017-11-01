Усиленное патрулирование: Между Северодонецком и Лисичанском образовалась большая автомобильная очередь

Сегодня, 7 ноября 2017 года, в рамках усиленного режима несения службы правоохранители проверяют документы у всех автомобилистов, которые выезжают из Северодонецка в Лисичанск.

Об этом «Сitynews» сообщили очевидцы.

По информации очевидцев, возле моста между Северодонецком и Лисичанском образовалась огромная автомобильная пробка. «Проверяют все машины. Проверяют документы. Большинство машин двигается на железнодорожный вокзал в Лисичанске. Люди рискуют опоздать на поезд, но полиция никого в ускоренном режиме не пропускает», - говорят свидетели.