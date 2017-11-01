Спортсмены Луганщины завоевали около 800 медалей

В этом году спортсмены Луганщины получили около 800 медалей на всеукраинских и международных соревнованиях.

Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации Антон Волохов, передает пресс-служба Луганской ОГА.

По его словам, в сфере физической культуры и спорта области работают 9 коммунальных учреждений и 21 детско-юношеская спортивная школа. В 2017 году финансирование сферы физической культуры и спорта составило 33,7 млн ​​грн.

В основной состав сборной команды Украины по олимпийским и неолимпийским видам спорта от Луганщины вошли 90 воспитанников. «За 10 месяцев наши спортсмены завоевали около 800 медалей на мировых, европейских и всеукраинских соревнованиях. За этот же период спортсмены с инвалидностью получили 54 медали в различных соревнованиях», – отметил Антон Волохов.

По его словам, за 6 завоеванных медалей на XXIII Дефлимпийских летних играх дефлимпийцам и их тренерам было выплачено вознаграждение на общую сумму 1,9 млн грн. Вручены сертификаты на областную стипендию 64-м перспективным и ведущим спортсменам.

Чиновник отметил, что в конце 2016 года возобновил деятельность на подконтрольной украинской власти территории Луганский областной лицей-интернат физической культуры и спорта. Продолжается модернизация КУ «Луганский областной физкультурный центр "Олимп"», который перевоплощается в современную базу олимпийской и паралимпийской подготовки спортсменов.

В течение года из областного бюджета районам и городам областного значения выделены средства на обустройство спортивных площадок с комплексом сооружений в сумме 180,0 тыс. грн, областным коммунальным учреждениям на укрепление спортивной материально-технической базы – 3,5 млн грн. Также на реконструкцию спортивных объектов в Новоайдаре, Троицком, Марковке, Новопскове, Лисичанске, Меловом выделено около 9,3 млн грн.