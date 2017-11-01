Наблюдатели ОБСЕ спасли женщину на КПВВ «Станица Луганская»

Член патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ до прибытия «скорой помощи» почти час реанимировал пожилую женщину, которой стало плохо на КПВВ «Станица Луганская».

Инцидент произошел 3 ноября, сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 6 ноября.

«Вблизи КПВВ с подконтрольной правительству стороны наблюдатели видели женщину (в возрасте 60–69 лет), которая лежала на спине на обочине дороги, где стояла очередь в сторону подконтрольных правительству районов. Почти час член патруля СММ делал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, а также осуществлял реанимационные мероприятия с использованием соответствующих медицинских препаратов и дефибриллятора, пока не приехала бригада скорой помощи, которая увезла женщину в направлении Станицы Луганской», – сказано в отчете.

4 ноября заместитель главного врача больницы в Станице Луганской сообщил наблюдателям, что женщина поступила к ним, а позже была переведена в больницу, расположенную в подконтрольном украинским властям Северодонецке. Заведующий реанимационным отделением больницы в Северодонецке сообщил сотрудникам Миссии, что состояние женщины тяжелое, но ее удалось стабилизировать.