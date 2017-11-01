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Геращенко: Количество пленных в ОРДЛО растет

Сегодня, 13:35 citynews.net.ua | Напечатать

Количество украинских заложников, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Российской Федерации, растет.

Об этом сегодня в кулуарах парламента журналистам сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в минской контактной группе Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

«К сожалению, мы видим ужасную ситуацию, когда украинских заложников становится больше и на оккупированной территории, и в России», - заявила Геращенко.

По ее словам, предложение украинской стороны по обмену 313 нарушителей законов Украины на 88 заложников со стороны ОРДЛО пока не находит отклика.

Другая сторона конфликта требует амнистии и включение в списки на увольнение бывших бойцов спецподразделения «Беркут» и граждан, готовивших теракты в различных регионах Украины


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