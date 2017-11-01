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«Суд ДНР» вынес смертный приговор за изнасилование и убийство ребенка

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

«Верховный суд т.н. ДНР» приговорил мужчину, обвиненного в изнасиловании и убийстве ребенка 2006 года рождения, к смертной казни. Об этом сообщает пресс-служба «верховного суда республики».

Отмечается, что ребенок был изнасилован и убит в Шахтерске в августе 2015 года. А сам осужденный - ранее судим «в том числе за изнасилование несовершеннолетнего, удовлетворение половой страсти в извращенной форме с применением физического насилия, ряд других преступлений».

«Суд установил, что 21.08.2015 года в г. Шахтерске гражданин П. совершил изнасилование малолетней, и другие насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Пытаясь избежать ответственности за содеянное, преступник убил ребенка. По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде исключительной меры -смертной казни с конфискацией всего имущества, являющегося личной собственностью осужденного. Приговор вступил в законную силу», - говорится в сообщении.


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