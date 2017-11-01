За сутки в АТО зафиксировано 13 обстрелов

За сутки в АТО зафиксировано 13 обстреловСегодня, 08:59
Вчера, 6 ноября, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим перемирия, силы антитеррористической операции отвечали огнем 8 раз.
Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook. "В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО и дальше оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. После 18 часов боевики продолжили обстрелы наших позиций, одиночно применяя минометы различных калибров", - рассказали в штабе.
Кроме того, на Мариупольский направлении оккупанты дважды открывали огонь по укреплениям сил АТО из 120-миллиметровых минометов недалеко от Водяного. Под огонь минометов калибра 82 миллиметра попали защитники Верхнеторецкого.
Кроме того, боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы на подступах к Красногоровке.
"На Луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты Вооруженных сил Украины у Трехизбенки".
"Из гранатометов противник бил неподалеку Луганского и Новолуганского", - заявили в пресс-центре штаба АТО.
Боевики также обстреливали позиции украинской армии с пехотного вооружения в районе Авдеевки. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет.