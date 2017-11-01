СБУ совместно с полицией и Госпогранслужбой задержали на Харьковщине боевика террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что 27-летний харьковчанин с ноября 2014 года до мая 2015 находился в рядах незаконного вооруженного формирования "Триумф".

"В составе бандформирования он лично участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Луганской области. Правоохранители задержали боевика на территории Харьковского района при попытке пересечения государственной границы Украины вне пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Злоумышленник прибыл в областной центр навестить своих родственников и вернуться в страну-агрессор.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.