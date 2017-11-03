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«Фантом» в серой зоне на Луганщине задержал «контрабандиста» с 400 кг масла

Сегодня, 10:23 citynews.net.ua | Напечатать

«Фантом» в серой зоне на Луганщине задержал «контрабандиста» с 400 кг маслаВ выходные сотрудники фискального наряда спецподразделения «Фантом» Главного управления ГФС в Луганской области на дороге к незаконной переправе через р. Северский Донец между селами Лопаскино и Трехизбенка задержали жителя Трёхизбенки.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Он на собственном автомобиле пытался доставить до речной переправы 400 кг масла сливочного ориентировочной стоимостью 24 тыс. грн. Этот товар предназначался для дальнейшей реализации во временно неподконтрольном Украине г. Славяносербске.

По результатам проведения мероприятий составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП.


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