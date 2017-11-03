Украинские военнослужащие участвуют в многонациональных военных учениях "Кленовая арка - 2017", которые проходят в соседней Польше.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В Республике Польша, на базе Учебного центра Сухопутных войск "Демба", с участием более 460 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Канады, Польши и Литвы состоялась торжественная церемония открытия многонациональных командно-штабных учений "Кленовая арка - 2017", - говорится в сообщении.

Указано, что эти командно-штабные учения будут проходить в период с 5 по 16 ноября с привлечением средств имитационного моделирования с участием военнослужащих многонациональных штабов батальонов и рот. В ведомстве отметили, что в этом году учения организованы под общим руководством командования Литовско-Польско-Украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского за наставничества канадских инструкторов.

По данным Минобороны, Вооруженные Силы Украины в ходе нынешней "Кленовой арки" представляют военнослужащие 80 и 95 отдельных десантно-штурмовых бригад, командование высокомобильных десантных войск ВСУ.