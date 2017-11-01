В Луганской области объявили награду в 100 000 за информацию об убийцах Сергея Самарского

В Луганской области фонд нардепа Сергея Шахова объявил награду в 100 000 гривень за информацию об убийцах депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского.

"Уважаемые граждане, фонд народного депутата Сергея Шахова определил награду в сумме 100 000 гривен за информацию об убийстве Сергея Самарского.

Если Вам известны какие-либо факты или информация, которая поможет правоохранительным органам раскрыть убийство Сергея Самарского, звоните по телефону: 050-257-56-31" - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Луганской области.

Напомним, депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского, известного критикой экс-регионалов в Луганской области, нашли убитым 2 ноября недалеко от его дома.