» » В Луганской области объявили награду в 100 000 за информацию об убийцах Сергея Самарского

В Луганской области объявили награду в 100 000 за информацию об убийцах Сергея Самарского

Сегодня, 12:52 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области объявили награду в 100 000 за информацию об убийцах Сергея СамарскогоВ Луганской области фонд нардепа Сергея Шахова объявил награду в 100 000 гривень за информацию об убийцах депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского.

"Уважаемые граждане, фонд народного депутата Сергея Шахова определил награду в сумме 100 000 гривен за информацию об убийстве Сергея Самарского.

Если Вам известны какие-либо факты или информация, которая поможет правоохранительным органам раскрыть убийство Сергея Самарского, звоните по телефону: 050-257-56-31" - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Луганской области.

Напомним, депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского, известного критикой экс-регионалов в Луганской области, нашли убитым 2 ноября недалеко от его дома.

 


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:52

В Луганской области объявили награду в 100 000 за информацию об убийцах Сергея Самарского

Вчера, 18:00

Россия призвала ОБСЕ следить за соблюдением прав русскоязычного населения по всей Украине

Вчера, 17:47

Украинские десантники перестанут использовать береты голубого цвета (видео)

Вчера, 17:28

Разрушенное жилье в ОРДЛО: пострадавших внесут в специальный реестр

Вчера, 16:48

Школы обяжут показать источники своих доходов

Вчера, 16:30

Суд освободил от ответственности еще одного боевика "ДНР"

Вчера, 15:50

ОБСЕ: с начала года на Донбассе погибли более 400 гражданских

Вчера, 14:59

ВККС намерена уволить 14 судей из зоны АТО

Вчера, 14:21

Недалеко от места убийства депутата в Северодонецке обнаружен еще один труп

Вчера, 14:20

На Луганщине сгорело здание сельсовета

Вчера, 13:46

Возле Каменки получил ранение боец АТО

Вчера, 13:41

В боях на Донбассе погибли свыше 300 украинских артиллеристов

Новости Украины:

Вчера, 18:00

Украина призвала ЮНЕСКО активизировать борьбу против нарушений прав в оккупированном Крыму

Вчера, 17:44

Порошенко задекларировал свыше 1 млн гривен доходов

Вчера, 17:26

В Ровенской области столкнулись и загорелись два грузовых автомобиля, есть погибший (видео)

Вчера, 16:45

Отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва - Киевэнерго

Вчера, 16:35

В декабре Украину посетит президент Польши

Вчера, 15:53

Укрзалізниця запустит поезд-трансформер из Киева в Запорожье

Вчера, 15:09

ГП Антонов подтвердило переговоры с Россией по Руслану

Вчера, 14:59

В Киеве количество заболеваний менингитом увеличилось в 2,7 раза

Вчера, 13:45

Под Киевом ограбили дом футболиста «Динамо»

Вчера, 13:40

Подозреваемый в убийстве украинца в Гданьске задержан

Вчера, 11:10

В Харьковской область автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

Вчера, 10:49

В Киеве вакцинироваться от гриппа можно в 16 медучреждениях

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 