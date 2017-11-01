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Суд освободил от ответственности еще одного боевика "ДНР"

Сегодня, 16:30 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области судом освобожден от уголовной ответственности еще один участник Программы СБУ «Тебя ждут дома», сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Донецкой области в 2014 году, поддавшись на призывы пропагандистов «новороссии», присоединился к незаконным вооруженным формированиям «днр». Находясь в составе бандформирования, обустраивал незаконные блокпосты боевиков и привлекался к обеспечению контрольно-пропускного режима.

Став свидетелем настоящих идеалов «русского мира» - грабежей и издевательств над гражданским населением со стороны террористов, он добровольно покинул ряды боевиков. Опасаясь уголовной ответственности, длительное время скрывался на подконтрольной украинской власти территории.

О программе СБУ «Тебя ждут дома» боевик узнал по телевидению и решил ею воспользоваться. Мужчина добровольно обратился с заявлением в правоохранительные органы, оказывая помощь следствию.

После тщательной проверки сотрудники СБ Украины установили, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других преступлений.

Рассмотрев материалы дела, Славянской городской суд Донецкой области принял решение об освобождении бывшего боевика от уголовной ответственности. Сейчас он находится дома со своей семьей.


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