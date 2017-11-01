На Луганщине сгорело здание сельсовета

В Беловодском районе полностью сгорело здание Новолиманского сельского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Возгорание по улице Школьная ликвидировали четыре человека. На тушение пожара ушло около 4-х часов. Угрозы распространения огня на другие объекты не было.

«Пожаром уничтожено деревянное перекрытие потолка на площади 250 м. кв., кровля здания 250 м. кв., деревянное покрытие пола 100 м. кв, мебель и оргтехника», – сказано в сообщении.

Пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара устанавливаются.