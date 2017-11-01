Возле Каменки получил ранение боец АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погибших среди украинских воинов нет, один боец получил ранения во время обстрела наших позиций возле Каменки. Он был оперативно эвакуирован в госпиталь в Покровске, его жизни ничто не угрожает", - сообщил Лысенко.