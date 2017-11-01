В полиции предполагают, что убийство Самарского было умышленным

В данный момент полиция Луганской области прорабатывает различные версии убийства Сергея Самарского. Одна из версий – умышленное убийство.

На голове погибшего есть травма, однако каким предметом она была нанесена пока устанавливает следствие.

Депутата убили около 18.00 вчера, 2 ноября 2017 года. Около девяти вечера в полицию обратилась жена мужчины, которая сообщила, что потеряла с ним связь.

В 00.30 кинологи, прочесывая территорию района, обнаружили тело Самарского возле МЖК «Мрия».

Напомним, сегодня ночью, в 00.30 возле дома № 1 МЖК «Мрия» г.. Северодонецка найден труп 53-летнего местного жителя, депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского с признаками насильственной смерти. Сейчас на месте происшествия работают следователи, эксперты и оперативные сотрудники, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба областной полиции