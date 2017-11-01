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Боевики обстреляли позиции АТО 16 раз, ранен военный

Сегодня, 09:24 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие, военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь 13 раз. 

В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении, после 18:00 противник трижды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям у Крымского.

Под огонь из этого же оружия попал опорный пункт недалеко Лебединского  на приморском направлении.

На донецком направлении в конце суток враг применял гранатометы различных видов и стрелковое оружие у Луганского, Каменки и Бутовки, а из пулеметов НВФ обстреливали подступы к Авдеевке и Зайцево.


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