Житель Старобельска получил 5 лет за кражу

Старобельской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, который совершил грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что в апреле 2017 года в вечернее время суток ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц Старобельска открыто с применением насилия в отношении несовершеннолетнего лица, совершил грабеж денежных средств в сумме 300 гривен.

Старобельским районным судом Луганской области вынесен обвинительный приговор, которым грабитель признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.