МОЗ просит украинцев сообщать об отсутствии вакцин

Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать об отсутствии вакцин в медицинских учреждениях. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В Минздраве отмечают, что ежемесячно обновляют информацию об остатках бесплатных вакцин во всех регионах.

"Если вы увидели, что в вашем регионе вакцина есть, но в вашем учреждении здравоохранения ее нет, обратитесь в органы управления на местах", - говорится в сообщении.

Также министерство призывает регионы "ответственно относиться к расчетам потребности в вакцинах, эффективно распределять препараты между лечебными учреждениями, следить за их наличием и своевременно обращаться в Минздрав, если нужных вакцин нет".

Кроме того, ведомство просит родителей сообщать об отсутствии вакцин с помощью специальной формы.