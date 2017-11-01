Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме

Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

"Соответствующий меморандум был подписан по итогам переговоров президента Петра Порошенко и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашид Аль Мактума. Это хорошая новость для украинских туристов. Только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев", - отметил Цеголко.