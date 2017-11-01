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На Луганщине автомобиль врезался в дерево, пострадали четыре человека

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

ДТП произошло утром 31 октября в селе Варваровка Кременского района. Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля OPEL VIVARO не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, отвлекся от управления, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП четверо пассажиров (мужчины 42-44 лет и 23-летняя девушка) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие направлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

ДТП внесено в ЕРДР по статье 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). У водителя взята кровь на определение содержания алкоголя. Выясняются все обстоятельства происшествия.


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