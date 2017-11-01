Задержан организатор мошеннической схемы «ваш родственник в полиции»

Правоохранители задержали организатора масштабной мошеннической схемы – «ваш родственник в полиции».

Как сообщает пресс-служба киберполиции, им оказался заключенный одной из колоний на неподконтрольной Украины территории. Злоумышленника задержали в момент, когда он, освободившись из мест лишения свободы, возвращался домой. Сейчас он взят под стражу.

Полицейские установили, что мошенники выманивали деньги у граждан по схеме «ваш родственник в полиции», а также с помощью рассылки фейковых смс-сообщений от имени «Ощадбанка» и «ПриватБанка».

В мае 2017 года трем участникам этой преступной группы было сообщено о подозрении в совершении 78 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной ч. 4 ст. 190 УК Украины (4 факта), ч. 3 ст. 190 УК Украины (39 фактов), ч. 1 ст. 361 УК Украины (2 факта) и ч. 2 ст. 361 УК Украины (33 факта). Общая сумма нанесенного ущерба гражданам достигает более 1,3 миллиона гривен, а по оперативной информации, она может достигать 4 миллионов гривен. Эти средства участники преступной группы распределяли между собой, а также использовали для обеспечения комфортных условий отбывания наказания в местах лишения свободы.

Звонки потерпевшим поступали из исправительной колонии, расположенной на временно оккупированной территории в Луганской области. Кроме того, было установлено, что участники преступной группы также находились в СИЗО в Полтавской области.

Поэтому позже правоохранители провели обыски в СИЗО Полтавы. По их результатам все руководство СИЗО Полтавы было уволено. Во время обысков в камерах заключенных полицейские изъяли более 20 мобильных телефонов, Wi-Fi-роутер, флэш-карты, наркотические вещества, алкоголь, заточки, деньги и черновые записи. Следователи полиции Полтавской области по данным фактам дополнительно начали еще три уголовных производства: по ч. 1 ст.307 УК Украины, ч. 1 ст.309 УК Украины, ч.1 ст.364 УК Украины.

В дальнейшем полицейские установили и одного из организаторов этой преступной деятельности. Им оказался 40-летний мужчина, который отбывал наказание в исправительной колонии в Луганской области на оккупированной территории.

Он был «смотрящим» и лидером среди лиц, отбывающих наказание в указанном учреждении. Заключенный после окончания срока отбывания наказания имел целью вернуться на территорию Украины. Поэтому в дальнейшем, при проведении совместной межрегиональной операции, работники Слободского управления Департамента киберполиции, под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области совместно с полицейскими полиции Полтавщины и Луганщины задержали злоумышленника после пересечения линии разграничения через пункт пропуска «Станица Луганская».

Задержанному сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца или внесением залога в размере 1,2 миллиона гривен. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении еще 41 эпизода преступной деятельности по ч.4 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время части пострадавших уже возмещены убытки причиненные действиями участников преступной группы.