» » Задержан организатор мошеннической схемы «ваш родственник в полиции»

Задержан организатор мошеннической схемы «ваш родственник в полиции»

Вчера, 17:33 citynews.net.ua | Напечатать

Задержан организатор мошеннической схемы «ваш родственник в полиции»Правоохранители задержали организатора масштабной мошеннической схемы – «ваш родственник в полиции».

Как сообщает пресс-служба киберполиции, им оказался заключенный одной из колоний на неподконтрольной Украины территории. Злоумышленника задержали в момент, когда он, освободившись из мест лишения свободы, возвращался домой. Сейчас он взят под стражу.

Полицейские установили, что мошенники выманивали деньги у граждан по схеме «ваш родственник в полиции», а также с помощью рассылки фейковых смс-сообщений от имени «Ощадбанка» и «ПриватБанка».

В мае 2017 года трем участникам этой преступной группы было сообщено о подозрении в совершении 78 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной ч. 4 ст. 190 УК Украины (4 факта), ч. 3 ст. 190 УК Украины (39 фактов), ч. 1 ст. 361 УК Украины (2 факта) и ч. 2 ст. 361 УК Украины (33 факта). Общая сумма нанесенного ущерба гражданам достигает более 1,3 миллиона гривен, а по оперативной информации, она может достигать 4 миллионов гривен. Эти средства участники преступной группы распределяли между собой, а также использовали для обеспечения комфортных условий отбывания наказания в местах лишения свободы.

Звонки потерпевшим поступали из исправительной колонии, расположенной на временно оккупированной территории в Луганской области. Кроме того, было установлено, что участники преступной группы также находились в СИЗО в Полтавской области.

Поэтому позже правоохранители провели обыски в СИЗО Полтавы. По их результатам все руководство СИЗО Полтавы было уволено. Во время обысков в камерах заключенных полицейские изъяли более 20 мобильных телефонов, Wi-Fi-роутер, флэш-карты, наркотические вещества, алкоголь, заточки, деньги и черновые записи. Следователи полиции Полтавской области по данным фактам дополнительно начали еще три уголовных производства: по ч. 1 ст.307 УК Украины, ч. 1 ст.309 УК Украины, ч.1 ст.364 УК Украины.

В дальнейшем полицейские установили и одного из организаторов этой преступной деятельности. Им оказался 40-летний мужчина, который отбывал наказание в исправительной колонии в Луганской области на оккупированной территории.

Он был «смотрящим» и лидером среди лиц, отбывающих наказание в указанном учреждении. Заключенный после окончания срока отбывания наказания имел целью вернуться на территорию Украины. Поэтому в дальнейшем, при проведении совместной межрегиональной операции, работники Слободского управления Департамента киберполиции, под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области совместно с полицейскими полиции Полтавщины и Луганщины задержали злоумышленника после пересечения линии разграничения через пункт пропуска «Станица Луганская».

Задержанному сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца или внесением залога в размере 1,2 миллиона гривен. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении еще 41 эпизода преступной деятельности по ч.4 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время части пострадавших уже возмещены убытки причиненные действиями участников преступной группы.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

На Луганщине автомобиль врезался в дерево, пострадали четыре человека

Вчера, 17:33

Задержан организатор мошеннической схемы «ваш родственник в полиции»

Вчера, 17:10

«ДНР» изменила график работы своих пунктов пропуска

Вчера, 17:06

Госпогранслужба усилила контроль во всех пунктах пропуска

Вчера, 16:34

Украина и Саудовская Аравия подписали ряд документов о сотрудничестве

Вчера, 15:02

В Москве в колледже произошло двойное убийство

Вчера, 14:53

Террористы увеличили продажу зерна из Луганской области в Россию

Вчера, 14:09

В Станицу на КПВВ привезли современный медицинский модуль

Вчера, 13:44

В ноябре Минсоцполитики продолжит осовременивание пенсий

Вчера, 13:19

На Луганщине продолжают бороться с последствиями непогоды

Вчера, 12:59

Возле Опытного погиб боец АТО

Вчера, 12:06

СБУ: Задержана сотрудница «МГБ ДНР», заложившая взрывчатку в автомобиль полковника

Новости Украины:

Вчера, 18:00

Убийство Шеремета: следствие допросило более 3 тыс. свидетелей

Вчера, 17:36

Полиция переходит на усиленный вариант несения службы в Киеве и области

Вчера, 17:10

«ДНР» изменила график работы своих пунктов пропуска

Вчера, 16:30

ГФС и НАБУ добились ареста 450 миллионов «самого известного контрабандиста»

Вчера, 15:06

Спецслужбы РФ планировали убить 1,6 тысяч украинских чиновников и силовиков

Вчера, 14:13

Добровольца Амину Окуеву похоронили без публичного прощания

Вчера, 13:42

Суд отпустил Каськива под залог 160 тысяч

Вчера, 13:13

В Киеве активистка Femen сожгла медведей возле магазина Roshen (видео)

Вчера, 12:59

Порошенко призвал арабские страны активнее защищать права татар в оккупированном Крыму

Вчера, 11:59

В Киеве двухлетний ребенок умер от менингита

Вчера, 11:24

В центре Харькова произошла массовая драка футбольных болельщиков, задержаны 52 человека

Вчера, 10:59

Пункты пропуска на админгранице Крыма с Украиной возобновили работу

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 