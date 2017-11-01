«ДНР» изменила график работы своих пунктов пропуска

Пункты пропуска на подконтрольной группировке «ДНР» территории были переведены на новый график работы. Об этом говорится в сообщении «МГБ ДНР».

«Ввиду изменения режима работы КПВВ Государственной пограничной службы Украины в связи с переходом на зимнее время, в целях обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию соприкосновения с Украиной, на территории Донецкой Народной Республики установлен режимы работы пунктов пограничного и таможенного контроля с 08:00 до 17:30 на выезд за пределы территории ДНР», – отмечается в тексте.

Как сообщалось, с 29 октября КПВВ Госпогранслужбы Украины изменили график работы. Теперь пропуск осуществляется с 8:00 до 17:00. С учетом перевода часов в Украине на зимнее время, график украинские КПВВ работают с 09:00 до 18:00 по московскому времени, которого придерживаются на неподконтрольной властям территории.