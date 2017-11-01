Террористы увеличили продажу зерна из Луганской области в Россию

По информации аналитического отдела ГИ «Права справа», для реализации планов по экспорту зерна с территории оккупированных районов Луганской области боевики так называемой «ЛНР» пытаются изменить классификацию зерна и приблизить ее к ГОСТ Российской Федерации. Сейчас террористами изменена система экспорта пшеницы и создана межведомственная комиссия. Об этом сообщил дмитрий Снегирев.

На сегодняшний день на территории оккупированных районов Луганской области существует около 10 операторов, которые скупают пшеницу и вывозят ее за пределы «республики». Кроме того, на территории оккупированных районов Луганской области начал закупать пшеницу так называемый «аграрный фонд ЛНР». Впрочем никаких ограничений по вывозу пшеницы фуражных сортов нет.

Все элеваторы, которые зарегистрированы на территории «ЛНР» решением «правительства» планируют обязать выделять 30% площадей для хранения зерна для нужд «аграрного фонда». Для создания продовольственного запаса боевики планируют держать трехмесячный запас пшеницы.

По информации аналитического отдела ГИ «Права справа», в «ЛНР» собрли до 110 000 тонн зерновых, в то время как потребности «республики» - 60 000 тонн.

14 июля 2016 «министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР» Р.Сороковенко заявил, что показатель средней урожайности зерновых культур вышел ниже запланированного: 23-25 центнеров с гектара, но все равно собранной пшеницы будет больше, чем необходимо «республике», поэтому «мы сможем отправлять на экспорт свои хлебобулочные изделия и крупы».

Главарь боевиков самопровозглашенной «ЛНР» Плотницкий поддержал эту идею и утвердил решение о продаже фуражной пшеницы на территорию РФ. Принятие этого решения объяснялась тем, что ее продажи в РФ позволит местным аграриям получить необходимые средства для проведения ремонта техники и проведения озимой посевной компании.

Стоит отметить, что в последние годы Россия увеличила объемы вывоза зерна с территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Так, например, в 2015/16 маркетинговом году (июль-июнь) Россия импортировала 68,4 тыс. Тонн зерновых культур с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Основу указанного объема составили пшеница (56%) и ячмень (32%).

Недавно наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали на границе с Россией, на подконтрольной боевикам территории, грузовики с пшеницей, что по несколько дней стояли в ожидании на выезд из Украины.

«Четыре водителя (мужчины в возрасте от 40 до 49 лет), которые стояли в очереди на выезд вместе с другими водителями 15 грузовиков, сказали членам патруля Миссии, что они ждут своей очереди на выезд уже 4 дня», - говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Вывоз зерна из оккупированных территорий Луганской области на территорию РФ осуществляется через Новошахтинск и Краснодон-Изварино. По 15-20 грузовиков с зерном в сутки, в отдельные дни - до 30 машин. Автомобили, в основном, с российскими номерами.

Как сообщалось ранее, автомобилями так называемого 55-го «гуманитарного конвоя» МЧС РФ с территории самопровозглашенной «ЛНР» на территорию РФ было вывезено зерно фуражной пшеницы.