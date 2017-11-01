«Фантом» на Луганщине задержал «контрабандистов» с 600 кг пищевого мака

Вчера, 31.10.2017, сотрудники фискального наряда спецподразделения «Фантом» Главного управления ГФС в Луганской области на дороге к незаконной переправе через р. Северский Донец между сёлами Лопаскино и Трёхизбенка задержали на «Ниве» жителя Трехизбенки.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Во время осмотра автомобиля обнаружено 600 кг мака пищевого кондитерского ориентировочной стоимостью 30 тыс. грн.

Установлено, что этот товар водитель пытался доставить на лодке во временно неподконтрольный Украине г. Славяносербск для дальнейшей реализации.

Учитывая, что данный гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка перемещения товаров в район проведения антитеррористической операции, в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч.2 ст.204-3 КУоАП.