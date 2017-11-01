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В Украине обесточенными остаются почти 20 населенных пунктов. Больше всего в Луганской области

Сегодня, 09:39 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на утро 1 ноября 2017 года в Украине обесточенными остаются 19 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 1 ноября остаются обесточенными 19 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Луганская - 11 н.п., Донецкая - 6 н.п., Харьковская - 2 н.п.", - говорится в сообщении. В ГСЧС добавили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.


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